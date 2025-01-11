2025-01-11 17:27:04 - المصدر: ايشان

نقل رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم السبت، تطمينات بأن رواتب الموظفين مؤمّنة، خلال العام الحالي، بعد تأكيد وزيرة المالية طيف سامي، التي استضافتها اللجنة في وقت سابق من اليوم. وقال العطواني في تصريح للوكالة الرسمية، إن “وزيرة المالية طيف سامي أكدت خلال استضافتها داخل اللجنة المالية النيابية أن رواتب الموظفين مؤمنة خلال 2025”. […]

ظهرت المقالة بعد استضافة طيف سامي.. المالية النيابية تطمئن الموظفين: لا خوف على رواتبكم خلال ٢٠٢٥ أولاً على ايشان.



