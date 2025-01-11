بعد "حملة أمنية واسعة".. الدفاع تطيح بـ7 تجار مخدرات في ثلاث محافظات

2025-01-11 17:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع، يومالسبت، شن حملة ضد تجار المخدرات، فيما أشارت إلى الإطاحة بـ7 منهم في بغداد وبابلوالنجف.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لشفقنيوز، أن "المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، وبعد متابعةميدانية دقيقة تمكنت من الإطاحة بخمسة تجار ومروجي للمخدرات خلال تواجدهم في مناطقمتفرقة من العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "هؤلاءالتجار سبق وأن صدرت بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات"، مبيناًأن "القوات الأمنية ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وأدوات تعاطي تم مصادرتها وإحالةالمتهمين إلى القضاء".

وأشار البيان، إلى أن "مفارزالمديرية ألقت القبض أيضاً على اثنين من تجار المخدرات في محافظتي بابل والنجف،صادرة بحقهما مذكرات قضائية وفق أحكام المادة (28) مخدرات".