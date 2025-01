2025-01-11 17:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، يوم السبت، أنه لا خوف على العراق في ظل العملية السياسية القائمة والنظام المؤسساتي الذي تتبعه البلاد، مشدداً على أن الأمم المتحدة لا تتدخل في شؤون البلاد الداخلية. وجاء تصريح الحسان، في مؤتمر صحفي، لدى زيارته مبنى خان الضاري الأثري واجتماعه …

The post الأمم المتحدة: لا خوف على العراق first appeared on Observer Iraq.