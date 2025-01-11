الموارد المائية: إنجاز 25% من أعمال تأهيل التكسية الحجرية في بغداد

2025-01-11 17:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية الموارد المائية في بغداد، اليوم السبت، إنجاز 25% من عملية إعادة تأهيل التكسية الحجرية لنهر دجلة في محافظة بغداد، مؤكدة السعي لإكمالها قبل الموعد المقرر في شهر آذار.وقال مدير المديرية التابعة لوزارة الموارد المائية عدي سليم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "كوادر الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل مستمرة بالعمل على إعادة تأهيل التكسية الحجرية داخل محافظة بغداد، إذ تقوم بالتنفيذ شركة الفاو العامة، ووصلنا حالياً إلى نحو 25%، وهذه الأعمال هي الأولى من نوعها منذ 27 عاماً".وأضاف سليم، أن "بعض المواقع احتاجات لإعادة ترميم بعد أن عانت الإهمال والتجاوزات وتعرضت لانهيارات، وما نقوم به حالياً على طول التكسية الحجرية داخل محافظة بغداد يمتد مسافة 66 كيلومترا، وتنقسم إلى ضفتين بين الكرخ الرصافة، والمدة المحددة هي أن نسلم المشروع في شهر آذار، ونحن ملتزمون بالتوقيتات، ونسعى للإنجاز قبل الموعد المقرر".وتابع، أن "معايير المشروع محددة من مركز متخصص داخل الوزارة هو مركز الدراسات والتصاميم، بينها تهيئة ضفاف نهر دجلة لتمرير الموجات النهرية العالية التي نسميها بالموجات الفيضانية، والمعيار الثاني هو توفير إطلالات مميزة للنهر في بغداد؛ لأنه أحد المعالم الرئيسية لها، وطبعاً يبقى المعيار الرئيسي هو إمرار الموجة الفيضانية العليا التي تقدر بحدود 2000- 2500 متر مكعب في الثانية في حال ارتفاع مناسيب المياه".