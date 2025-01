الداخلية تتحدث عن خطط للإطاحة بتجار المخدرات خلال 24 ساعة

2025-01-11 17:45:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم السبت، تنظيم خطط استخبارية حديثة للتوصل إلى أي متورط بجريمة المخدرات تثبت ادانته، فيما بينت أن عام 2025 سيكون اشد الأعوام قسوة على المتاجرين بالمواد المخدرة. وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية الحقوقي حسين يوسف التميمي للوكالة الرسمية تابعته عراق اوبزيرفر، “نظمنا خططًا …

