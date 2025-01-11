المصادقة على ميزانية اتحاد إذاعات الدول العربية وأجهزته التنفيذية

2025-01-11 18:00:05 - المصدر: كونا

تونس - 11 - 1 (كونا) -- صادقت اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية المالية القانونية باتحاد إذاعات الدول العربية على ميزانية الاتحاد وأجهزته التنفيذية وذلك خلال اجتماعها ال86 بمدينة الحمامات التونسية اليوم السبت بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء ومنها دولة الكويت.وذكر الاتحاد في بيان أن مديره العام عبد الرحيم سليمان أكد أهمية هذه اللجنة التي تعد من أعرق لجان الاتحاد وأحد أعمدته وشاهدا على كل مراحل تطوره حيث كانت دوما السند الذي دعم إنجاز تلك المراحل وسهل مواكبة المستجدات التكنولوجية والمهنية بما انعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للهيئات.واستعرض المدير العام النشاط المكثف للاتحاد مؤخرا وخاصة التغطيات التي أمنها لهيئاته الأعضاء العام الماضي ومنها موسم الحج واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المناخ وقمة ال20 والقمة الخليجية مضيفا أن الاتحاد يستعد لتغطية عدد من الأحداث المهمة خلال العام الحالي مثل القمة الافريقية والقمة العربية التي سيستضيفها العراق.واضاف أنه يجري حاليا التنسيق مع شبكة الإعلام العراقي للإعداد لتغطية القمة العربية ومؤتمر الإعلام العربي الذي ستستضيف الشبكة دورته الرابعة تحت عنوان (دور الإعلام في مواجهة التغير المناخي) في الفترة من 14 الى 16 أبريل 2025.واوضح سليمان أن الاتحاد يسعى جاهدا لاستعادة دوره التاريخي في اقتناء حقوق بث التظاهرات الرياضية حيث سيعقد محادثات مع اللجنة الأولمبية الدولية لمناقشة التعاون المستقبلي.وأطلع المدير العام أعضاء اللجنة على آخر المستجدات على صعيد المشاريع الاستثمارية للاتحاد وخاصة مشروع "مركز الأعمال اسبو" في تونس دولة المقر مبينا انطلاق شرارة بدء المشروع ويجري العمل حاليا على تسهيل إجراءات اتمامه.من جانبه أشاد رئيس اللجنة مدير قسم الحسابات بهيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية مبروك السلمي بالجهود التي تبذلها أسرة الاتحاد من أجل ضمان التطوير المستمر للأنشطة والفعاليات التي ما فتئت تتميز بالكثافة والمهنية في شتى المجالات.وأعرب عن العزم على مضاعفة جهود عمل اللجنة مؤكدا أن العمل الجماعي هو سر نجاح هذه اللجنة التي هي من أهم لجان الاتحاد لما لها من دور كبير في ضمان الاستقرار المالي الذي هو شرط أساسي لتطوير أنشطة الاتحاد وتوفير أرقى الخدمات لهيئاته الأعضاء.وتواصلت أعمال اللجنة على أمد يومين وناقشت عددا من القضايا من بينها ميزانية الاتحاد وأجهزته التنفيذية وسير عمل المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج بالجزائر ومركز التدريب الاذاعي والتلفزيوني بدمشق.كما استمعت اللجنة الى تقرير حول نشاط أكاديمية الاتحاد للتدريب الإعلامي خلال العام الماضي حيث دعا أعضاء اللجنة الى زيادة تطوير العنصر البشري للهيئات الأعضاء في شتى الاختصاصات. (النهاية) ش ب م / أ م س