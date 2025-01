2025-01-11 18:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلنت السلطات الأمنية العراقية، زيادة مساحة الجدار العازل على الحدود السورية لـ 83 كيلو متراً إضافية، في خطوة تؤشر إلى استمرار مخاوف حكومة بغداد من تأثيرات أحداث إسقاط نظام بشار الأسد على الأمن العراقي، وحرصها على ضبط الحدود، في وقت أكد فيه مسؤولون أمنيون عراقيون أن إجراءات ضبط الحدود مع سورية "غير مسبوقة" […]

