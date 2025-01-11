ائتلاف المالكي متخوف من أوضاع المنطقة: لا للانتخابات المبكرة

2025-01-11 18:10:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد عقيل الفتلاوي المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بزعامةنوري المالكي، يوم السبت، على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في تشرينالأول 2025.

وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "إجراء الانتخابات المبكرةموضوع غير مطروح داخل أروقة القادة السياسية، وجميع الجهات السياسية لا تتكلم عن موعد انتخابات مبكرةفي الوقت الحاضر".

وأضاف، أن "دولة القانون كان لديها موقفاً من قبل زعيم الائتلاف نوريالمالكي، بأنه في حال اتفقت الكتل السياسية على إجراء انتخابات مبكرة، فأن دولة القانونليس لديها أي مانع بهذا الخصوص"، مبيناً أن "هذا الأمر لا يؤثر على طبيعةعمل الائتلاف وقواعده الجماهيرية".

وفيما يخص المتغيرات الأخيرة التي حصلت في المنطقة وتأثيرها على العمليةالانتخابية في العراق، استبعد الفتلاوي تأثيرها على إجراء الانتخابات، موضحاً أن"أغلب الدول تمدد أعمال حكوماتها عند حصول أي أمر طارئ، أو في حال استشعرت بخطر،لكي تبقي الاستقرار في بلدها".

وخلص الفتلاوي إلى القول، إن "الوضع غير مستقر في المنطقة، لذلك لايمكن الإقدام على إجراء انتخابات مبكرة وما قد ينتج عنها من فراغ سياسي قد يؤثر سلباًعلى البلاد، بل ستجرى الانتخابات في موعدها المحدد".

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، قد دعا في حزيران 2024 الىإجراء انتخابات نيابية مبكرة نهاية عام 2024.

وقال المالكي في تصريحات متلفزة، إن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السودانيملزمة بالانتخابات المبكرة باعتبار أنها فقرة في البرنامج الحكومي، مشدداً على ضرورةمنع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالاتهم من مناصبهم.

وفي 2 نيسان 2024، قال النائب عن الإطار التنسيقي مختار الموسوي، لوكالةشفق نيوز، إن فكرة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة مطروحة من بعض قوى الإطار التنسيقي،لكن هناك صعوبة في تحقيقها، فهي تتطلب توافقاً سياسياً، وكذلك تتطلب تحضيرات مبكرةمن قبل المفوضية حتى تتمكن من إنجاح هذه العملية الانتخابية، والمفوضية غير مستعدةلهذه المهمة".