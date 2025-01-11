"الأمن والاقتصاد" يتصدران جدول الأعمال.. تفاصيل الزيارة المرتقبة لوفد الخارجية السورية إلى العراق

2025-01-11 18:10:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/كشفت مصادر سياسية، يوم السبت، عن تفاصيل الزيارة المرتقبة لوفد من وزارة الخارجيةالسورية إلى العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أن الملفات الأمنيةوالسياسية والاقتصادية ستكون محور المباحثات المشتركة بين البلدين.

وقالتالمصادر في حديث لشفق نيوز، إن "الزيارة ستركز على بحث استمرار المساعداتالعراقية للشعب السوري وآليات تطويرها، بالإضافة إلى ملف ضبط أمن الحدود المشتركةوكيفية إدامة الثقة المتبادلة بين الجانبين وضمان عدم تحرك عصابات داعش وابقائهافي مخيم الهول، إلى جانب عدم فتح السجون وإطلاق سراح العصابات الارهابية المحتجزةفيها".

وأضافتالمصادر، أن "الطرفين سيبحثان أيضاً جهود الحفاظ على وحدة الأراضي السوريةودعم بناء نظام سياسي ديمقراطي يضمن حقوق جميع السوريين، بما في ذلك حقوق الأقلياتوسلامتها، فضلاً عن مناقشة ملف فتح المعابر الحدودية وتنظيم التبادل الاقتصاديوالتجاري وفق ضوابط محددة".

وأشارتالمصادر، إلى أن "المحادثات ستتطرق إلى رؤية الإدارة الجديدة في دمشق لضمانأمن المنطقة ومنع تمدد الصراعات الداخلية إلى خارج الحدود السورية، خاصة في الملفالكوردي وملف اللاجئين السوريين، بما يشمل الجنود وضباط الجيش السوري الذين لجأواإلى العراق بعد سقوط نظام الأسد".

وتابعتالمصادر، حديثها بالقول إن "العراق يرغب في التدخل الإيجابي لدعم إقامة نظامسياسي جديد في سوريا بعيداً عن الحروب والانقسامات الداخلية"، مشيراً إلى أن"استقرار سوريا يشكل عنصراً أساسياً في تعزيز الأمن القومي العراقي وحمايةالمنطقة من خطر عودة نشاط عصابات داعش الإرهابية".

سبق أنمصدراً حكومياً قد كشف لشفق نيوز، يوم الثلاثاء الماضي، عن زيارة مرتقبة لوزيرالخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، إلى العراق، وذلك بعد عودةرئيس الوزراء العراقي المقررة إلى إيران.

هذا وتشهدسوريا تحركات دبلوماسية نشطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، مع تدفق الوفود العربيةوالأجنبية إلى دمشق، والاتصالات التي يجريها مسؤولوها مع المحيط العربي.