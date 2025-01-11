رئيس حزب سني يرفض الدعوة إلى أقلمة العراق: لن ينجو أي مكون

2025-01-11 18:10:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد الأمين العام للمشروع الوطني، جمال الضاري،يوم السبت، على ضرورة نبذ الدعوات الطائفية إلى إنشاء إقليم سني في العراق، لافتاًإلى عدم نجاة أي مكون عراقي إن حصلت مشكلة وطنية.

وقال الضاري، لوكالة شفق نيوز: "نحن كمشروع وطني ضدالدعوات الطائفية التي تدعو إلى تشكيل إقليم سني، ولا نعتقد أن هذه الدعوات التيمبنية على أساس طائفي يمكن ان تقدم خير للطائفة نفسها والعراق والعراقيين، ومانحتاج له لحمة اجتماعية عشائرية قبلية وطنية حريصة على البلد".

وأضاف: "لا يمكن أن ينجو أي مكون إذا حصلت مشكلةوطنية، والمسؤولية يجب أن تكون الحفاظ على العراق والشعب العراقي ككل"، مردفاً:"نحن اقرب لنا التشكيل الوطني ومنذ تأسيس المشروع الوطني العراقي نحن نطالب ألّايكون هناك أي تشيكلات على أساس طائفي وعلى أساس عرقي".

وخلص الضاري، إلى القول: "كل ما تسنت لنا الفرصةندعو المتصدين للعملية السياسية، إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الطائفية".

وقبل أيام، دعا موقع "مودرن ديبلوماسي"الأمريكي حكومة العراق ورعاتها في واشنطن وطهران إلى "تصحيح الأخطاء"،ومنح الضوء الأخضر لإقامة إقليم سني يتمتع بحكم شبه ذاتي بما يتلاءم مع الدستورالعراقي ويستفيد من نجاحات إقليم كوردستان، محذراً من أن الفشل في الاعتراف بحقوقوتطلعات السنة بعد سنوات من التمييز من شأنه أن يمهد الطريق لمزيد من الاضطرابوالصراع في العراق.

واعتبر التقرير أن هذه الفكرة التاريخية المحرفة التياعتمدها بريمر تتحدى التركيبة الديموغرافية حيث أن الكورد والعرب في العراق هم منالسنة، وتتحدى أيضاً الدستور العراقي، باعتبار أن المادة 14 تضمن حقوقاً متساويةللمواطنين العراقيين كافة.