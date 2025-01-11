منتخب سيدات الصالات يتعادل مع نظيره الفلسطيني بكأس آسيا

2025-01-11 18:15:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتعادل منتخبنا الوطني لسيدات كرة الصالات، اليوم السبت، مع نظيره الفلسطيني بافتتاح تصفيات كأس آسيا.وذكر بيان مقتضب لاتحاد الكرة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "منتخب سيدات كرة الصالات تعادل مع نظيره الفلسطيني بهدف لكل منهما، في افتتاح مشواره في تصفيات كأس آسيا المقامة في تايلند".وأضاف، "سجلت اللاعبةُ طيبة سليم هدفَ منتخبنا في المباراة".ويلعب منتخب سيدات كرة الصالات العراقي ضمن المجموعة الأولى في التصفياتِ الآسيويّة، والتي تضم منتخبات فلسطين ولبنان والبحرين، إضافةً إلى تايلاند البلد المستضيف للتصفيات.