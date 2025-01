ازمة رواتب الاقليم.. قيادي باليكتي يدعو الى تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية

2025-01-11 18:27:12 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني محمود خوشناو ان المباحثات التي جرت بين رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني هدفها ايجاد صيغة حل للمشاكل العالقة بين المركز والاقليم . وقال خوشناو لـ عراق اوبزيرفر إن “الرئيس بافل جلال طالباني يعمل على تذليل العقبات والدفع بإتجاه حل المشاكل العالقة وإيجاد حلول جذرية …

