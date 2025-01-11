ليفربول يسحق أكرينغتون ويتأهل إلى الدور الرابع لكأس الاتحاد

2025-01-11 19:00:02 - المصدر: واع

متابعة – واعتأهل فريق ليفربول بسهولة إلى الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه المستحق على أكرينغتون ستانلي 4-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الدور الثالث من البطولة.أنهى ليفربول الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين، سجلهما ديوغو جوتا وترينت ألكسندر أرنولد، في الدقيقتين 29 والأخيرة من الشوط الأول.وفي الشوط الثاني، أضاف ليفربول هدفين آخرين عن طريق جايدن دانس وفيديريكو كييزا في الدقيقتين 76 والأخيرة من اللقاء.وأراح أرني سلوت العديد من اللاعبين الأساسيين للفريق في مقدمتهم المصري محمد صلاح، وقائد الفريق فيرجيل فان دايك وأليكسيس ماك أليستر ولويس دياز.