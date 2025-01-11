توتال اينرجي تعاود العمل بمشروع "عملاق" في العراق

2025-01-11 19:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت شركة توتال اينرجي الفرنسية، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، اعادتها العمل بمشروع طاقة وصفته بــ "العملاق" داخل العراق بقيمة تصل الى 27 مليار دولار امريكي بعد توقفه لمدة اشهر نتيجة لــ "خلافات سياسية" حول حصة الحكومة العراقية الاستثمارية من المشروع.

وقالت الشركة بحسب ما أورد موقع اويل برايس الاقتصادي وترجمت "بغداد اليوم"، إن "العمل بدأ بالمرحلة الأولى من المشروع الذي سيستمر على مدى 25 عاما ويهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي للعراق من الطاقة من خلال استثمار الغاز المصاحب"، مؤكدة أن "المرحلة الأولى ستشهد انتاج 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا وتكفي لمد محافظة البصرة بالطاقة بشكل شبه كامل".

يشار الى أن المرحلة الأولى من المشروع تشهد الان استثمار نحو 10 مليار دولار امريكي، حيث وافقت الحكومة العراقية بعد تعطل المشروع منذ عام 2021 على تقليل حصتها الاستثمارية الى 30% بعد ان كانت مصرة على الحصول على نسبة تتجاوز الخمسين بالمئة، بحسب الموقع.