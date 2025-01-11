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العراق يشارك في بطولة تنس آسيوية تحت 14 سنة

العراق يشارك في بطولة تنس آسيوية تحت 14 سنة
العراق يشارك في بطولة تنس آسيوية تحت 14 سنة
2025-01-11 19:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب العراقي للتنس تحت 14 سنة"بنين"، بغداد اليوم السبت، متوجهاً إلى العاصمة العُمانية مسقط، وذلكاستعداداً للمشاركةِ في بطولةِ الاتحاد الآسيوي للتنس للناشئين تحت 14 سنة"بنين" .

وقال رئيس الاتحاد سيف العگيلي لوكالة شفق نيوز، إنالمنتخب العراقي سيشارك بلاعبين اثنين هما أحمد مهند وحسن علي، ويقودهما المدربفيصل محمود .

وأضاف العكيلي، أن "البطولة ستقام في سلطنة عمانللفترة من 13 ولغاية 23 من شهر "يناير" كانون الثاني الجاري"،مبيناً ان البطولة ستشهد مشاركة "13" دولة ، وهي كل من ؛ العراق وسلطنةعُمان والأردن والبحرين والكويت ولبنان وقطر والسعودية وسوريا والامارات واليمنوقرغيزستان وطاجيكستان .

وأشار إلى أن "اختيار لاعبي المنتخب جاء في ضوءالنتائج التي حققوها في منافسات اقامها الاتحاد لابرز لاعبي التنس تحت 14 سنة "، مردفاً بالقول:"اللاعبان أتمّا استعدادهما بشكل جيد للبطولة المرتقبة، ومن المؤمل أن يحققانتائج طيبة في البطولة الآسيوية".

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