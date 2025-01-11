سيدات العراق للصالات يتعادلن مع نظيراتهن الفلسطينيات ضمن تصفيات كأس آسيا

2025-01-11 19:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/تعادل منتخب سيدات العراق لكرة الصالات، يوم السبت، مع نظيره الفلسطيني بنتيجة 1-1ضمن الجولة الاولى لتصفيات كأس آسيا التي تحتضنها تايلاند.

وجرتالمباراة في قاعة نونثابوري بوري في تايلند، وارتدى منتخب سيدات العراق اللونالأبيض وحارسة المرمى باللون الأصفر، فيما ارتدى الفريق الفلسطيني اللون الأحمر.

ويقع الفريقالنسوي ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلاً من فلسطين ولبنان والبحرين، إضافةً إلىتايلاند البلد المستضيف للتصفيات.