الدوري العراقي الممتاز: 6 انتصارات وتعادل واحد ضمن الجولة الـ 11

2025-01-11 19:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدتالجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت،إقامة 7 مباريات أسفرت عن ستة انتصارات وتعادل وحيد.

وحقق فريقالصناعة فوزاً صعباً على ضيفه الاتصالات بهدف نظيف، ليواصل تعزيز موقعه في جدولالترتيب، كما نجح فريق البحري في التغلب على ضيفه نادي الحسين بنتيجة 2-1 فيمباراة مثيرة.

وانتصر فريقالموصل على ضيفه الغراف بهدف دون رد، ليحصد نقاط المباراة الثلاث، في المقابل،انتهت مواجهة الرمادي وعفك بالتعادل الإيجابي 1-1 في اللقاء الوحيد الذي لم يشهد فائزاً.

أما فريقالكاظمية، فقد نجح في التفوق على ضيفه المصافي بثنائية نظيفة، ليحقق انتصاراًمهماً في مشواره بالدوري، كما اقتنص فريق الجولان الفوز من مضيفه غاز الشمالبنتيجة 2-1 في مباراة شهدت أداءً قوياً من الطرفين.

وفي ختاممباريات الجولة، حقق فريق أمانة بغداد انتصاراً ثميناً على ضيفه البيشمركة بهدفدون رد، ليعزز مكانته ضمن منافسات الدوري الممتاز.