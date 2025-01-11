الاتحاد الوطني: مقررات اجتماع أربيل ستسلم بصيغة مطالب إلى بغداد

2025-01-11 19:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، أن مجلس وزراء إقليم كردستان قرر تسليم مقررات الاجتماع الذي عقده صباح اليوم بـ"صيغة مطالب" الى الحكومة الاتحادية والأطراف في بغداد، لتوضيح موقف الكرد حول حقوقهم ومستحقاتهم المالية".

وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني هريم كمال آغا للموقع الرسمي للاتحاد الوطني، وتابعته "بغداد اليوم" إنه "تقرر أن تسلم مقررات الاجتماع في صيغة مطالب، الى الحكومة الاتحادية والأطراف في بغداد، لتوضيح موقف الكرد حول حقوقهم ومستحقاتهم المالية".

وأضاف هريم كمال آغا: "تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية توحيد مواقف الأطراف الكردستانية في بغداد، ولاسيما فيما يتعلق بمستحقات شعب كردستان"، مشيرا الى أن "جميع الأطراف اتفقت على ضرورة ضمان رواتب موظفي الاقليم في الموازنة الاتحادية، وأخذ وجهة نظر الكتل الكردستانية عند تعديل أي فقرة من الموازنة".

مسألة حصة الاقليم من موازنة العام 2026 كانت محورا آخر من الاجتماع، حيث دعت حكومة الاقليم، الى أن "ترسل بغداد حصة الاقليم من الميزانية خلال العام القادم وليست الرواتب فقط، لأنه بحسب الدستور العراقي اقليم كردستان كيان دستوري ويجب معاملته كإقليم فيدرالي وليس كبقية المحافظات العراقية الأخرى".

وأوضح رئيس كتلة الاتحاد الوطني أنه "بحسب تقرير وزارة المالية في حكومة الاقليم، فإن الحكومة الاتحادية أرسلت 7% فقط من حصة الاقليم، في حين وفق آخر تعداد عام للسكان تبلغ نسبة السكان في الاقليم 14% من مجموع سكان العراق"، مبينا أن "إحدى المسائل المهمة الأخرى التي بحثت في الاجتماع هي مسألة إعادة تصدير نفط اقليم كردستان، حيث تمت دعوة الحكومة الاتحادية الى الإسراع في إعادة التصدير، وذلك لتقليل الخسائر التي تلحق بالاقتصاد العراقي جراء إيقاف تصدير النفط من الاقليم، وكذلك تأمين مستحقات شعب كردستان من خلال واردات نفطه".

وفي ختام حديثه قال هريم كمال آغا: "عزت حكومة الاقليم عدم إرسال الواردات الداخلية الى المالية الاتحادية، لعدم إيفاء بغداد بالتزاماته تجاه الاقليم، وبالتالي صرفت حكومة الاقليم تلك الواردات لسد النقص الحاصل في تمويل الرواتب"، مشددا على أنه "من المهم ترسيخ وحدة الصف والموقف الكردي في الاقليم أيضا وليس في بغداد فقط، لأن ذلك سينعكس إيجابا على الموقف الكردستاني في العراق".

وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان، صباح اليوم السبت، اجتماعه الاستثنائي في أربيل، بخصوص الرواتب وتهديد الانسحاب من بغداد.

وكانت حكومة الإقليم اعلنت، امس الجمعة عن اجتماع "غير عادي" سيعقد اليوم السبت، لمناقشة مسألة رواتب الموظفين في الإقليم.

وكان المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، قال في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "من المقرر عقد اجتماع غير اعتيادي الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت بمبنى مجلس وزراء إقليم كردستان في اربيل بحضور ممثلي الإقليم في الحكومة الاتحادية ورؤساء واعضاء الكتل الكردستانية من جميع الأطراف في مجلس النواب العراقي، وحضور رئيس حكومة الاقليم ونائبه ووزراء حكومة الاقليم".

وأضاف أن "موضوع الاجتماع يتمحور حول مسألة رواتب الموظفين ومستحقات الإقليم المالية لدى الحكومة الاتحادية".