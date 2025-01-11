2025-01-11 19:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، عن زيارة سيقوم بها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يوم غد الأحد إلى بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "بارزاني سيلتقي في بغداد رؤساء، الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والوزراء محمد شياع السوداني، والبرلمان محمود المشهداني، وقادة الإطار التنسيقي".

وأضاف، أن "الزيارة ستكون مخصصة لأزمة الرواتب، فضلا عن المخاطر التي تواجه البلاد، في ظل التغييرات الإقليمية، إضافة إلى أن بارزاني سيشرح للسوداني أهداف زيارته إلى سوريا، لكي يكون الموقف العراقي موحدا، ويتجنب اعتراض بغداد".

وأشار إلى أنه "بعد زيارة بغداد، سيتوجه إلى العاصمة السورية دمشق، حيث يلتقي هناك بقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، وبعدها يتوجه إلى الحسكة مقر الإدارة الذاتية ليلتقي بقائد قوات قسد مظلوم عبدي، ومجموعة من القوى الكردية، بينهم المجلس الوطني، وقادة الإدارة الذاتية".