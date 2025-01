وزارة المالية تحسم الجدل: الرواتب مؤمنة في 2025

2025-01-11 19:55:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى اكد رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، اليوم السبت، إن وزيرة المالية طيف سامي أكدت خلال استضافتها داخل اللجنة أن رواتب الموظفين مؤمنة خلال 2025. وقال العطواني في تصريح تابعته (المدى)، ان "اللجنة المالية شكلت لجنة فرعية لمتابعة مستحقات إقليم كردستان لعامي 2024 _ 2025"، مضيفا، أن "اللجنة ستقدم في جلسة الإثنين المقبل تقريرها […]

