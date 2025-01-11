2025-01-11 20:00:05 - المصدر: ايشان

مع كل بداية سنة جديدة، يبقى الموظف حائراً خائفاً على راتبه، الذي قد يفقده بسبب أي أزمة معيّنة، لأن العراقيين تعوّدوا على الأزمات، وصار استقرار الوضع بالنسبة لهم، “قنبلة” قد تنفجر بأي لحظة.. لكن ما الذي ستشهده رواتب الموظفين خلال عام 2025؟. اليوم السبت، حلّت وزيرة المالية طيف سامي، ضيفة على اللجنة المالية النيابية، من […]

ظهرت المقالة “التخدير” يخوّف العراقيين.. تطمينات المالية بشأن رواتب الموظفين “يفنّدها” سند: حلفوني ما أحجي أولاً على ايشان.



