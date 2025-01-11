منتخبنا لكرة اليد يتغلب على نظيره الإيراني وديا

2025-01-11 20:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب منتخبنا الوطني لكرة اليد، اليوم السبت، على نظيره الإيراني وديا.وذكر بيان لاتحاد الكرة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "منتخبنا الوطني لكرة اليد تغلب على نظيره الإيراني بنتيجة (22-21)، في المباراة الودية التي جرت في العاصمة طهران".وقال مدرب منتخبنا الوطني لكرة اليد قتيبة أحمد في وقت سابق من اليوم السبت، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مواجهة المنتخب الإيراني تعد تجربة مهمة جداً على طريق الإعداد الطويل حيث سجلنا من خلالها عدة ملاحظات، وتم تحديد الأخطاء التي وقعنا فيها لتلافيها".وأضاف أحمد، أن "الفريق العراقي أجرى وحدة تدريبية أمس الجمعة، ركزت على الأخطاء التي وقعت في المباراة الأولى والسعي إلى تجنبها في مباراة اليوم"، مبيناً، أن "اللياقة البدنية كانت سبباً رئيساً في خسارة المباراة الأولى، وخصوصاً بعد الدقيقة العشرين من الشوط الأول نتيجة السفر والإعداد المتأخر والبسيط".