ماذا اشترطت برشلونة للسماح برحيل رونالد أراوخو؟

2025-01-11 20:20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، أن إدارة برشلونة اتخذت موقفا صارما بشأن بيع الأوروجواياني رونالد أراوخو، مدافع الفريق الكتالوني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تابعتها "بغداد اليوم"، فقد رفضت إدارة البلوجرانا بالفعل العرض الأول الذي قدمه يوفنتوس للتعاقد مع أراوخو.

وأشارت الصحيفة إلى أن البارسا على علم منذ الأسبوع الماضي، باهتمام يوفنتوس بضم أراوخو.

وأفادت بأن وكيل اللاعب طلب من البارسا دراسة العرض الأول، لكن الرد الكتالوني كان واضحا: "اللاعب ليس مطروحا للبيع".

وأوضحت أن برشلونة يمر بلحظة مهمة، حيث ينافس على أول لقب في الموسم، لذلك يعتبر أراوخو لاعبا أساسيا، ولن يفكر البارسا في السماح برحيله هذا الشتاء إلا إذا طلب اللاعب ذلك، وجاء بعرض يقارب 70 مليون يورو.

ويرى برشلونة أن هذا السعر العادل لرحيل أراوخو الذي ينتهي عقده في عام 2026.

ويدرك برشلونة أنه إذا انتظر حتى الصيف المقبل، حين يتبقى عام واحد على انتهاء عقد اللاعب ستنخفض قيمته السوقية، ومع ذلك، يفضل الاحتفاظ به في النصف الثاني