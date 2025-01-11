تحالف القيادة السنية الموحدة يؤكد على تمرير القوانين المهمة في البرلمان

2025-01-11 20:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – يغداد

اكد تحالف القيادة السنية الموحدة، اليوم السبت ( (11 كانون الثاني 2025)، على ضرورة تمرير القوانين المهمة في البرلمان.

وأفاد مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، ان "قيادات ونواب تحالف القيادة السنية الموحدة اجتمعوا في منزل الشيخ خميس الخنجر لمناقشة اخر التطورات السياسية والأمنية".

وأضاف أن "الاجتماع أكد على تمرير القوانين المهمة ومنها العفو العام مع بداية الفصل التشريعي الجديد".

وأعلن عن تشكيل "ائتلاف القيادة السنية الموحدة"، الذي يجمع قيادات سياسية سنية في العراق، ويضم الائتلاف الجديد، الذي أعلن الثلاثاء الماضي، كلا من رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس تحالف "عزم" مثنى السامرائي، ورئيس حزب "الجماهير" أحمد الجبوري، ورئيس كتلة المبادرة زياد الجنابي.