وزارة الزراعة تعلن خلو العراق من مرض انفلونزا الطيور

2025-01-11 20:50:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت دائرة البيطرة إحدى تشكيلات وزارة الزراعة، اليوم السبت، خلو العراق من مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة.

وذكر مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة الخفاجي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "استنادا إلى توجيهات وزير الزراعة عباس جبر المالكي، ومتابعات الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين عبيد، أكدت نتائج الفحوصات المختبرية ودور المستشفيات البيطرية خلو العراق من مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة".

وبين الخفاجي، أن "نتائج الفحوصات المختبرية ودور المستشفيات البيطرية في منع انتقال وتهريب الطيور الحية من دول الجوار ومن محافظة إلى اخرى، إلا بعد استحصال الموافقات الأصولية أكدت عدم اصابة الطيور بالأمراض وسلامة الإجراءات والاحتياطات المتخذة من الدائرة؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة المواطنين، مشفوعة بشهادات التقدير من منظمة الصحة الحيوانية العالمية على دور دائرة البيطرة، في الحد من انتشار المرض".

ودعا الخفاجي، "المربين والمزارعين إلى اتباع النصائح والإرشادات التي تصدرها الدائرة، عبر المستشفيات والمستوصفات المنتشرة في عموم المحافظات، بالإضافة إلى التعاون مع ملاكات الدائرة من الأطباء البيطريين والكوادر البيطرية".