رئيس الوزراء: الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحقيق التقدم الملحوظ في الجانب الخدمي

2025-01-11 20:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحقيق التقدم الملحوظ في الجانب الخدمي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى شيوخ ووجهاء أحياء الكوفة الأولى والثانية والرسالة، الواقعة شرق العاصمة بغداد، التي كانت من بين أوائل المناطق التي دخلها فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي؛ كونها من الأحياء غير المخدومة".وأضاف، أن "السوداني استمع من الحضور إلى شرح عن طبيعة الجوانب الخدمية والإدارية في مناطقهم، وما أنجزه فريق الجهد الخدمي من تأسيس شبكات ماء وإكساء طرق وشبكات كهرباء وتأهيل وبناء مدارس ومراكز صحية وصيانة الطرق وربطها مع المناطق الأخرى"، مؤكدًا، أن "توفير الخدمات لهذه المناطق أسهم في زيادة فرص العمل واستحداث طرق ساعدت في فك الاختناقات المرورية".وبين رئيس مجلس الوزراء- وفقا للبيان- أن "الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحقيق التقدم الملحوظ في الجانب الخدمي، وأن يلمس المواطن في كل مكان تغيرًا إيجابيًا في مستوى الرعاية والخدمة التي تحققها أجهزة الدولة بكل جوانبها ومسؤولياتها، وهو التزام حكومي تجاه المواطن".من جانبهم، عبر شيوخ ووجهاء هذه المناطق عن، "شكرهم لرئيس مجلس الوزراء لشمول مناطقهم بالخدمات الأساسية المقدمة من فريق الجهد الخدمي والهندسي"، معربين عن، "امتنانهم لهذا التواصل من أجل الاستماع إلى أوضاعهم وأحوالهم والعمل على توفير احتياجات مناطقهم".