بشق الأنفس.. يد العراق عالية في إيران

2025-01-11 20:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/حقق المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم السبت، فوزاً صعباً على نظيره الإيراني بفارقهدف وبنتيجة 22-21‏، في مباراة ودية دوليةهي الثانية في إيران.

وخسر منتخبالعراق لكرة اليد بنتيجة (24-37) أمام نظيره الإيراني خلال المباراة الودية الأولىالتي استضافها الأخير الخميس الماضي، في العاصمة طهران، ضمن الاستعدادات لتصفياتآسيا.

وأسفرت قرعةبطولة آسيا لكرة اليد، عن وقوع منتخب العراق الأول ضمن المجموعة الأولى إلى جانبقطر وسلطنة عمان والصين.

يذكر أنالمنتخب العراقي لكرة اليد، قد استضاف نظيره الإيراني، في تشرين الثاني الماضي،وحقق تعادلاً وحيداً، بينما خسر في مباراتين وديتين خاضها الفريقان في النجف.