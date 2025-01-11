لجنة الشؤون السياسية البرلمانية الآسيوية تبحث في بغداد التطورات في فلسطين وسوريا

2025-01-11 21:00:04 - المصدر: كونا

بغداد - 11 - 1 (كونا) -- بحثت اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية للجمعية البرلمانية الآسيوية اليوم السبت التطورات في فلسطين وسوريا وسبل دعم الدبلوماسية البرلمانية لاحلال السلام في المنطقة.وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان العراقي في بيان أن اللجنة اجتمعت اليوم برعاية رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني وبحضور ممثلين عن 14 برلمانا من الدول الآسيوية الاعضاء.وأعرب المشهداني في كلمة ألقيت بالنيابة عنه في الاجتماع عن قلقه إزاء الوضع الراهن في الشرق الأوسط والذي وصفه بالخطير والحساس بسبب تجاهل المواثيق والأعراف الدولية وحق تقرير المصير وحق العيش بكرامة إضافة إلى انتهاك القوانين الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.ووصف ما يحدث في فلسطين اليوم من مجازر وإبادة جماعية بالسابقة الخطيرة في العصر الحديث كما وصف الحرب في لبنان بالوحشية وحذر من توغل الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية "لما قد يسببه من صراعات وحروب".وأكد المشهداني أن بلاده تدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني وتدعو لكبح عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليهما كما أنها تحرص على سلامة الأراضي السورية وحق تقرير المصير للشعب السوري ووحدة أراضيه.بدوره قال الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية محمد رضا مجيدي إن الجمعية تدين ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتعده جريمة من جرائم الحرب الدولية.وتتواصل اجتماعات اللجنة السياسية في بغداد اليوم وغدا لبحث عدة ملفات منها انتخاب أعضاء المكتب ومناقشة مشاريع القرارات المطروحة وتقرير الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية إضافة إلى عقد اجتماع لجنة فلسطين. (النهاية) ع ح ه / م م ج