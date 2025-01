جناح المنتخب العراقي إلى الدوري الهولندي

2025-01-11 21:55:06 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى تعاقد نادي المير سيتي الهولندي، رسميا مع ثلاثة لاعبين بضمنهم عراقي وذلك خلال الانتقالات الشتوية للموسم 2024-2025 . وتعاقد نادي المير سيتي الهولندي مع لاعب المنتخب العراقي ونادي كومو الايطالي علي جاسم (20 سنة) الذي سمح بإعارته للنادي الهولندي، وسيمثل الفريق بمركز الجناح الأيمن بعد إتمام الفحص الطبي له. وجاءت التعاقدات مع ثلاثة لاعبين […]

