2025-01-11 21:55:06 - المصدر: جريدة المدى

البصرة/ المدى كشف مجلس محافظة البصرة عن تشكيل تحالف جديد يحمل إسم "تقييم" يتكون من خمسة أعضاء. وحسب وثيقة داخلية حصلت عليها (المدى) فإن التحالف تشكّل بتأريخ 11/1/2025 ويضم خمسة أسماء من أعضاء مجلس محافظة البصرة.

