ستة انتصارات وتعادل واحد ضمن الجولة الـ11 بالدوري العراقي الممتاز

2025-01-11 21:55:06 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى شهدت الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، إقامة 7 مباريات أسفرت عن ستة انتصارات وتعادل وحيد. وحقق فريق الصناعة فوزاً صعباً على ضيفه الاتصالات بهدف نظيف، ليواصل تعزيز موقعه في جدول الترتيب، كما نجح فريق البحري في التغلب على ضيفه نادي الحسين بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة. […]

