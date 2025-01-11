"اشتعال صهريج واصطدام خطير".. ضحايا بينهم ضابط رفيع بحادثين في العراق

2025-01-11 21:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/أفاد مصدران أمنيان، مساء السبت، بتسجيل حادثي سير منفصلين في المثنى والأنبار،أسفرا عن إصابات بشرية بينهم ضابط رفيع في وزارة الداخلية العراقية، فضلاً عنخسائر مادية.

وأخبر أحدالمصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "ضابطاً برتبة لواء في وزارة الداخلية تعرضبرفقة سائقه لإصابات متفاوتة إثر اصطدام مركبتهم بصهريج محمل بمادة الكاز علىالطريق الدولي السريع في محافظة المثنى".

وأضافالمصدر، أن "الحادث أسفر عن اشتعال النيران في الصهريج، مما استدعى تدخل فرقالدفاع المدني لإخماد الحريق"، مشيراً إلى "نقل المصابين إلى المستشفىلتلقي العلاج، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لتحديد أسباب الحادث".

وفي الأنبار،أبلغ مصدر ثانٍ الوكالة، بأن "سائق دراجة نارية أصيب بجروح متوسطة إثراصطدامه بسيارة كانت تقودها امرأة في شارع المنجزات بمدينة الفلوجة شرقي المحافظة".

ووفقاًللمصدر، فإن المرأة كانت تقود سيارتها بسرعة منخفضة وسط شارع مزدحم، لكنها فقدتالسيطرة أثناء محاولتها تفادي مركبة أخرى، مما أدى إلى وقوع الاصطدام.