التعليم تؤكد قرب إطلاق وجبة جديدة من برنامج الابتعاث الخارجي بـ 1000 مقعد

2025-01-11 22:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي حيدر العبودي، اليوم السبت، قرب إطلاق وجبة جديدة من برنامج الابتعاث الخارجي بـ 1000 مقعد، فيما أوضح الفئات المشمولة بالتقديم لنيل شهادتي الدكتوراه والماجستير.وقال العبودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة تطوير التعليم في العراق أرسلت 400 طلب ضمن الوجبة الأولى من برامج الابتعاث الخارجي، وكذلك تم فتح باب التقديم على وجبة خاصة ببرنامج الابتعاث الخارجي وهي (الثانية) في الأول من حزيران عام 2024 وأغلقت في 31 تموز 2024، وتضمنت ضوابط بينها حصول الطلبة المتقدمين على قبول من جامعات الفئة الأولى المعتمدة ضمن برنامج الابتعاث وهو ذات الشرط للمتقدمين على الوجبة الجديدة".وأضاف، أن "الوزارة تستعد لإطلاق التقديم على الوجبة الجديدة الثالثة مطلع الشهر المقبل والتي ستتضمن 1000 مقعد لطالب مبتعث، حيث سيتم فتح نافذة التقديم والتسجيل قريبًا مع توفر الشروط على الموقع الرسمي للوزارة".وأكد العبودي، أن "الشروط موجودة في موقع وزارة التعليم العالي وهي تتسم بمستوى عالٍ من الشفافية والوضوح"، مشددًا على، أن "التعليمات تنطبق على جميع المتقدمين دون استثناء، ولا يحق لأي جهة أو مسؤول تجاوز هذه الضوابط".وأوضح، أن "التقديم لبرامج الابتعاث ولشهادة الدكتوراه يقتصر على الموظفين فقط، في حين يشمل التقديم لبرامج الماجستير الموظفين وغير الموظفين".وبيّن، أن "عملية التقييم تعتمد على 45% من الشهادة الأكاديمية و15% من المقابلة الشخصية، والباقي ما يحققه من نتيجة لاختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) الذي يجب أن لا يقل عن درجة 5".