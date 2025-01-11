وزارة الاتصالات: إقرار تزويد العتبة العلوية المقدسة بشعيرات كيبل ضوئي مجانا

2025-01-11 22:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم السبت، تزويد العتبة العلوية المقدسة بشعيرات كيبل ضوئي مجانا.وذكر بيان لوزارة الاتصالات- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "بدعم وإشراف مباشر من قبل وزيرة الاتصالات هيام الياسري تم إقرار تزويد العتبة العلوية المقدسة بشعيرات كيبل ضوئي مجانا لربط العتبة بمدينة الأمام الحسن عليه السلام، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للزائرين وتعزيز البنية التحتية الرقمية في المواقع الدينية والأماكن المقدسة".وأكدت الياسري- بحسب البيان- أن "هذا الإجراء يأتي في إطار جهود وزارة الاتصالات لدعم المؤسسات الدينية والثقافية"، مشددة على، "أهمية استخدام التكنولوجيا لتعزيز راحة الزائرين وتسهيل تواصلهم خلال الزيارات والمناسبات الدينية".وتابع البيان، أن "ممثلي العتبة العلوية ثمنوا هذا القرار"، مشيرين إلى، أن "توفير الانترنت المجاني يعكس حرص الحكومة على دعم الأماكن المقدسة وتلبية احتياجات الزائرين المتزايدة".وختم البيان، أن "وزارة الاتصالات تسعى- من خلال هذا التوجيه- إلى تحقيق رؤية أوسع تهدف إلى تحسين الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز التواصل وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والزائرين على حد سواء".