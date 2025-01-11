تحالف جديد في مجلس البصرة يحمل إسم "تقييم"

2025-01-11 22:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مجلس محافظة البصرة عن تشكيل تحالف جديد يحمل إسم "تقييم" يتكون من خمسة أعضاء.

وحسب وثيقة داخلية وصلت لوكالة شفق نيوز فإن التحالف تشكّل بتأريخ 11/1/2025 ويضم خمسة أسماء من أعضاء مجلس محافظة البصرة.

من جانبه؛ ذكر عضو التحالف، نوفل المنصوري لوكالة شفق نيوز، ان "تحالف (تقييم) انطلق بـ(5) أعضاء من كتل مختلفة في المجلس ويهدف إلى تقييم عمل المجلس ونقله من المرحلة التي فيها حالياً إلى مرحلة أكثر قوة وصلابة ويسعى لتغيير واقع وتشكيلات المجلس الداخلية".

وبين، أن "التحالف لن يقتصر على عدد أعضاءه الحاليين بل سيلتحق به آخرين خلال الأيام المقبلة"، لافتا إلى ان "تحالف (تقييم) لن يسعى للإطاحة برئيس المجلس أو المحافظ".