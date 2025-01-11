القنصل العراقي لدى أصفهان لمحافظها: حريصون على "الترويج السياحي والصحي" للمدينة

2025-01-11 22:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/قدم القنصل العام العراقي في أصفهان الإيرانية، أحمد لطيف علي، يوم السبت، أوراقاعتماده إلى المحافظ مهدي جمالي نجاد، فيما أكد أن السياحة الصحية والعلمية علىرأس أولويات القنصلية.

وقال جمالينجاد، في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "محافظة اصفهان تسعى منذالعام الماضي، إلى إنشاء قنصليات لعدة دول صديقة وجارة للجمهورية الاسلاميةالايرانية، بما فيها تركيا والعراق حيث تحقق هذا الأمر اليوم بفضل الجهود المبذولةعلى مرّ الأشهر القليلة الماضية".

وأشار محافظأصفهان، إلى "ثلاث أولويات للمحافظة في مجالات السياحة والطاقة المتجددةوالذكاء الاصطناعي"، مبيناً أن "هذه الرؤى الثلاث تمثل مدخلاًللدبلوماسية النشطة مع الدول الأخرى".

من جانبه،أعرب القنصل العراقي، عن "سعادته ببدء عمله رسمياً"، مؤكداً في ذاتالوقت "استعداده للتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية".

وشدد القنصل العام العراقي، أحمد لطيف علي، على"تقديم أقصى قدر من التعاون مع اصفهان"، مشيراً إلى "حرصه للتعاونوالترويج في مجالي السياحة الصحية والعلمية".