2025-01-11 22:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعاقد نادي المير سيتي الهولندي، رسميا معثلاثة لاعبين بضمنهم عراقي وذلك خلال الانتقالات الشتوية للموسم 2024-2025 .

وتعاقد نادي المير سيتي الهولندي مع لاعب المنتخب العراقيونادي كومو الايطالي علي جاسم (20 سنة) الذي سمح بإعارته للنادي الهولندي، وسيمثلالفريق بمركز الجناح الأيمن بعد إتمام الفحص الطبي له.

وجاءت التعاقدات مع ثلاثة لاعبين جدد لانتشال النادي منالهبوط كون "المير ستي" يقبع في المركز 17 قبل الأخير بتسع نقاط فقط منأصل 17 مباراة .

يذكر أن نادي أوتريخت الهولندي، تعاقد مع اللاعب العراقيزيدان إقبال قادماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي، بعد عدم حصوله على فرصة تحتقيادة المدرب الهولندي إيرك تين هاغ.