2025-01-11 22:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر قال وزير زعيم التيار الوطني الشيعي صالح محمد العراقي، ان المحلل السياسي عصام حسين لا يمثل الشيعة، محذرا من اثارة النعرات الطائفية. وسأل احد الاخوة وزير القائد في تغريدة نصها: “لا الجمال يمثل السنة بتغريداته الطائفية ولا عصام و البرزنجي يمثلون الشيعة عدنه قيادة قبل اسبوعين حذرت من اثارة النعرات الطائفية وشددت بأن …

