"قدم في بغداد واخرى بأربيل".. انتقادات لليكتي بسبب موقفه "الرمادي" بشأن الانسحاب

2025-01-11 22:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

انتقد الباحث في الشأن السياسي لطيف الشيخ، اليوم السبت، (11 كانون الثاني 2025)، الاتحاد الوطني الكردستاني لعدم اتخاذه موقفا موحدا حيال تهديد الديمقراطي الكردستاني بالانسحاب من حكومة المركز.

وقال الشيخ في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الاتحاد الوطني لم يصدر أي تعليق رسمي على تهديد حكومة إقليم كردستان بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد، وحضر جلسة مجلس الوزراء في الإقليم، رغم أنه كان يدعو لتوطين رواتب الموظفين على البنوك الاتحادية، وكان قبل الانتخابات يلقي بشتى التهم على حكومة الإقليم ورئيسها مسرور بارزاني".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني لا يريد خسارة مناصبه وامتيازته في بغداد ويريد أن يبقى قدما في العاصمة وأخرى في أربيل، وكذلك يخشى من خسارة الحزب الديمقراطي في الوقت الحالي، في ظل استمرار مفاوضات تشكيل الحكومة".

وبين أن "موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني مازال رماديا، ولا يعبر عن مواقف الشعب الكردي، الذي يعرف بأن المتسبب الرئيسي بأزمة الرواتب هي حكومة الإقليم".

وهدد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، بالانسحاب من الحكومة الاتحادية، "في حال لم تلتزم بصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة لمجلس الوزراء في الإقليم، حضرته "بغداد اليوم"، إن: "العراق لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية، والاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم، بخصوص رواتب الموظفين".