2025-01-11 22:27:04 - المصدر: ايشان

وصف زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، الحرائق التي تشهدها بعض المدن الأميركية بأنها آية من آيات الله، فيما رفض التشفي بالشعوب. وقال الصدر، إن “الحرائق التي اشتد أوارها وعلا لهيبها واستعرت وتأجّجت في بعض المدن الأمريكية، ما هي إلا آية من آيات اللّه تعالى في خلقه، حتى وإن قيل إنها […]

ظهرت المقالة رافضاً التشفي بالشعب الأمريكي.. الصدر: الحرائق ما هي إلا آية من آيات الله أولاً على ايشان.



