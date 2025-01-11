مبعوث ترامب في طريقه إلى العراق.. رسالة جديدة إلى السوداني

2025-01-11 23:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، مساء السبت، عن زيارةمرتقبة لمبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب إلى العراق، حاملاً معهرسالة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، "منالمتوقع وصول مبعوث أمريكي إلى بغداد، حاملاً معه رسائل مباشرة من ترامب حول أمنالمنطقة ودور العراق في ذلك".

وأوضح المصدر، أن "الزيارة قد تكون سرية (غير معلنةبشكل رسمي)"، لافتاً إلى أن المبعوث سيبحث أيضاً تفاصيل الزيارات الأخيرةللسوداني، ورؤية ترامب وفق المتغيرات الأخيرة بالمنطقة".

وكان مصدر سياسي مطلع، أفاد الأسبوع الماضي، بتلقي رئيسالوزراء العراقي رسالة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عبر مبعوث خاص فيزيارة غير معلنة، كانت تتضمن عدة محاور.

ووفق المصدر، فإن أبرز المحاور، ضرورة احتواء والسيطرةعلى السلاح خارج اطار الدولة، وإيقاف نشاط الفصائل المرتبطة بإيران، الى جانب عدمتدخل العراق بالملف السوري وأن تدعم تشكيل الحكومة السورية الجديدة.

وفي غضون ذلك؛ ابلغ مصدر حكومي وكالة شفق نيوز؛ انالعراق يسعى بشكل حثيث لاستتباب الأمن فيالمنطقة، وأن رئيس الوزراء طرح في زيارة إلى إيران رؤية العراق بهذا الخصوص.

وكان السوداني قد أجرى زيارات عديدة إلى دول المنطقة بعدسقوط نظام بشار الأسد، منها الأردن والسعودية ومؤخراً إيران، حيث ناقش مع قادة هذهالدول قضايا أمنية، كما شارك العراق في مؤتمر العقبة الذي عقد في الأردن، بمشاركةدول عدة بينها الولايات المتحدة.