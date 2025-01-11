2025-01-11 23:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/بحث قادة ائتلاف القيادة السنية الموحدة، يوم السبت، ورقة الاتفاق السياسي الخاصةبتشريع قانون العفو العام وعودة النازحين إلى مدنهم.

وذكرالائتلاف في بيان تلقته شفق نيوز، أن "القادة عقدوا اجتماعاً تشاورياً موسعاًفي مقر رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهدانيونواب الائتلاف".

وأضافالبيان، أن "الاجتماع ناقش منهاج الائتلاف وبرنامجه السياسي القائم علىمفردات ورقة الاتفاق السياسي، والتي نصت على حقوق المدن والمحافظات المحررة، لاسيما المتعلقة بتشريع قانون العفو العام وعودة النازحين إلى مدنهم وإنهاء ملفالمساءلة والعدالة وتحقيق مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة".

وأشارالحاضرون، بحسب البيان، إلى "وحدة العراق وشعبه، وتماسك جبهته الداخليةوتمتين أواصره المجتمعية بوجه كافة التحديات، متفقين على عقد اجتماعات تشاوريةدورية والحوار مع الشركاء من الكتل السياسية الأخرى لبحث مستقبل البلاد وآفاقالمرحلة المقبلة".

وبشأنالأوضاع الإقليمية، أكد الحاضرون، "دعم إرادة الشعب السوري المتمثلة بالإدارةالسورية الجديدة، وإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في الدولة اللبنانية عبر انتخابالعماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وفي ملف العدوان الصهيوني على غزةوالضفة"، فيما أشاروا إلى "دعم القضية الفلسطينية ودعوتهم إلى وقفالعدوان وحرب الإبادة المستمرة على غزة الصابرة".

وفي الأسبوعالماضي، ذكر رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، قادة القوى السياسية في البلاد،بورقة سابقة بعنوان "التسوية السياسية"، داعياً المتصدين للعمليةالسياسية الحالية إلى التحلي بالمسؤولية وإعادة النظر بهذه الورقة.