العراق يستقبل 191 عائلة عائدة من مخيم الهول السوري

2025-01-11 23:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

كشف مصدر أمني، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2025)، عن دخول 191 عائلة من مخيم الهول السوري إلى محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بتنسيق أمني بين وزارة الهجرة والمهجرين وقوات قسد الكردية السورية، جرى إعادة 191 عائلة من عوائل مخيم الهول السوري من معبر "اليعربية" بناحية ربيعة".

وأضاف أنه "تمت إعادة العوائل بسرية تامة، ولم يسمح لوسائل الإعلام بالتغطية، وبحماية أمنية مشددة، وتم إسكانهم بمخيم الإيواء الأول بقرية الجدعة جنوبي مدينة الموصل، وهذه العوائل من مدن متفرقة، وليسوا من نينوى فقط، على أن يتم إعادتهم لمدنهم بعد تأهيلهم، وضبط ملفهم الأمني".

ويسعى العراق جاهداً إلى تفكيك مخيم "الهول" في سوريا وإنهاء ملفه في أسرع وقت، لأسباب يعزوها مسؤولوه إلى أن المخيم يمثل بؤرة خطيرة للتشدد، في ظل احتضانه لآلاف العراقيين الإرهابيين.

ويعود تاريخ إنشاء مخيم "الهول"، إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث أسس من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على مشارف بلدة "الهول" في سوريا بالتنسيق مع الحكومة السورية، ونزح إليه ما يزيد عن 15 ألف لاجئ عراقي وفلسطيني، هاجر الكثيرون منهم إلى مختلف أرجاء العالم بمساعدة الأمم المتحدة، خاصة بعد أحداث العام 1991 عندما استباح النظام العراقي السابق دولة الكويت، وقادت ضده الولايات المتحدة حرباً عبر تحالف دولي.