حسم موقف ثلاثي ريال مدريد من كلاسيكو السوبر الإسباني

2025-01-11 23:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أنهى ريال مدريد تحضيراته استعدادا لمواجهة برشلونة، بكلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني، غدًا الأحد (12 كانون الثاني 2025)، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وشهدت الحصة التدريبية التي أقيمت في مدينة الملك عبد الله الرياضية، تواجد جميع اللاعبين، بما في ذلك لوكا مودريتش الذي تعافى تمامًا من وعكته الصحية، إلى جانب جود بيلينجهام وفيدي فالفيردي، اللذين تعرضا لبعض الآلام في مواجهة مايوركا الأخيرة، إلا أنهما أصبحا في جاهزية كاملة للمشاركة في الكلاسيكو.

بدأت التدريبات بتمارين الإحماء والجري بالتتابع، ثم انتقل الفريق إلى تدريبات تكتيكية متخصصة باستخدام الكرة.

أما ديفيد ألابا، الذي لا يزال بعيدًا عن العودة للمباريات، فقد أكمل الحصة التدريبية بنفس وتيرة زملائه، مما أظهر تحسن حالته واقترابه من الجاهزية الكاملة.