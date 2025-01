خبير يدعو الى تنويع صادرات السلع الاستخراجية بدلا من الاعتماد على النفطية منها

2025-01-11 23:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر تعتمد الدول على مدخولها من العملات الاجنبية من احدى المصادر التالية الا وهي صادرات السلع والخدمات والاستثمار الاجنبي المباشر والزائرين القادمين من مختلف الدول والمغتربين الذي يحولون جزء من اموالهم الى بلدانهم وعائدات الاستثمارات الاجنبية المتحققة للمؤسسات او الاشخاص المحليين خارج الدول. وأفاد رئيس مركز عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي …

