2025-01-11 23:30:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، قرب التعاقد مع شركة متخصصة لحجب الانترنت داخل السجون، وفيما أشارت إلى أن جميع النزلاء يخضعون لأحكام القانون ولا يستثنى من ذلك فئة دون أخرى، لفتت إلى اعتماد معيارين لتنفيذ أحكام الإعدام. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي في تصريح صحفي وتابعته (المدى): إنه "لا يسمح لأي فئة […]

