2025-01-11 23:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فيقلب مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان النابض بالحياة، تصبح المقاهي في المساءأكثر من مجرد أماكن للاسترخاء، حيث تتحول إلى ساحات مليئة بالحماس والمرح، بفضللعبة "الأوكي" التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة الشباب.

ما هي لعبةالأوكي؟

"الأوكي"، هي لعبة تعتمد على الذكاء والمهارة، تستخدمفيها قطعاً شبيهة بـ "الدومينو"، لكن برموز وألوان وأرقام مختلفة، حيثتلعب اللعبة بأربعة لاعبين، حيث يسعى كل منهم إلى ترتيب القطع التي بحوزته بناءًعلى أرقام وألوان محددة لتحقيق الفوز، كما تمتاز اللعبة بسهولة تعلمها، ما يجعلهامحبوبة لدى جميع الفئات العمرية.

مقاهيالأوكي".. ملتقى الشباب

في إحدىالمقاهي الشعبية وسط أربيل، يقول محمد، لوكالة شفق نيوز وهو أحد الشباب الذينيجتمعون يومياً للعب، إن "الأوكي ليست مجرد لعبة، بل إنها وسيلة للتواصل معالأصدقاء".

ويضيف محمد،"نحن نأتي هنا كل ليلة لنتحدى بعضنا البعض، ونقضي وقتاً ممتعاً بعيداً عنضغوط الحياة اليومية".

أما يوسف،شاب آخر في العشرينات من عمره، فيوضح لشفق نيوز، أن "اللعبة أصبحت عادةًيومية وهي سهلة وممتعة وفيها العديد من التفاصيل حيث نقضي من خمس إلى ست ساعاتعندما نلتقي ليلا مع الاصدقاء".

أجواء حماسيةبين الأصدقاء

في المقابل، يقولبوتان، وهو مالك أحد المقاهي لوكالة شفق نيوز، إن "الأجواء في المقاهي مليئةبالحماس، وأحياناً يكون المكان عبارة عن أصوات نقاش حاد بين اللاعبين، خاصة فياللحظات الحاسمة".

ويضيف أن "لعبةالأوكي تجذب العديد من الشباب بشكل كبير، لذلك وفرنا طاولات خاصة لها، وأصبحالمقهى مكاناً يجمع الأصدقاء بشكل يومي في مدينة أربيل".

ولا تقتصرأهمية الأوكي على التسلية فقط، بل تساعد على تعزيز العلاقات الاجتماعية، فهي توفرفرصة للتواصل وتبادل الأفكار بين الشباب، هذا ما يراه شمال، وهو طالب جامعي معتادعلى لعب الـ "الأوكي".

وفي حديثلوكالة شفق نيوز، يضيف شمال، أن "لعبة الأوكي تساعد على الابتعاد عن الهواتفقليلاً والتفاعل وجهاً لوجه مع الأصدقاء".