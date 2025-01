امطار دون المعدلات واطلاقات اقل من الاحتياجات.. كيف سيكون الواقع المائي؟

2025-01-11 23:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر حذر مستشار لجنة الزراعة والمياه النيابية السابق عادل المختار من خطورة الوضع المائي جراء تدني الايرادات المائية القادمة من تركيا، داعيا الحكومة الى تشكيل خلية ازمة لمواجهة التداعيات المحتملة. وقال المختار في تصريح لوكالة “عراق اوبزيرفر” ان الوضع المائي في البلاد مقلق جدا ويستدعي القيام بخطوات سريعة لمعالجة شحة المياه الحاصلة ولاسيما …

