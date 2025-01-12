يوفنتوس يتعثر في ديربي تورينو

2025-01-12 00:05:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتعثر يوفنتوس بتعادل جديد أمام غريمه تورينو، بهدف لمثله، في ديربي المدينة بمنافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.اليوفي تقدم عبر كينان يلدز بالدقيقة 8، فيما عادل نيكولا فلاسيتش النتيجة لتورينو بالدقيقة 45+1.وواصل البيانكونيري مسلسل التعادلات هذا الموسم، ليصل إلى 12 تعادلا من 19 مباراة، ويصل للنقطة 33 بالمركز الخامس، بينما بلغ تورينو النقطة 22 بالمركز 11.