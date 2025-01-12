2025-01-12 00:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عُثر مساء السبت، على جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاماً على الطريق الواصل بين مدينة السليمانية وجمجمال، في حادث غامض أثار العديد من التساؤلات والجدل حول ملابساته.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة السليمانية، سركوت أحمد، لوكالة شفق نيوز، بإن "الجثة تم العثور عليها بالقرب من مطعم كاني شيطان بواسطة فرق النقل، وحتى الآن، لم تصدر أي تفاصيل حاسمة بشأن سبب الوفاة أو إذا ما كان الحادث ناتجاً عن جريمة"، مشيراً إلى أن "قوات الشرطة بدأت على الفور بإجراء تحقيقات شاملة لفهم ظروف الحادث".

وعلى الرغم من استبعاد فرضية القتل، رجّح أحمد، أن يكون الحادث "ناجماً عن أسباب طبيعية أو حادث مروري، مضيفاً أن ذوي الشاب تسلّموا الجثة بعد انتهاء الإجراءات الرسمية.

وفيما تبقى الأسباب الحقيقية للوفاة مجهولة، ينتظر أهالي المنطقة والمجتمع المحلي بفارغ الصبر نتائج التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث وضمان توضيح الحقيقة.

وتشهد الطرق الرئيسية في إقليم كوردستان العراق، بما في ذلك الطريق الرابط بين السليمانية وجمجمال، حوادث متفرقة تتنوع بين الحوادث المرورية وحالات الغموض، ما يزيد من أهمية الجهود الأمنية والمجتمعية للكشف عن الملابسات وضمان سلامة المواطنين.